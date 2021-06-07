Директор улан-удэнского «Водоканала» просидит в СИЗО до августа

Суд в очередной раз продлил Жаргалу Цыбикову срок содержания под стражей



Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил очередное ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей директора МУП «Водоканал» Жаргала Цыбикова. Таким образом, депутат горсовета проведет в СИЗО еще два месяца, до 11 августа.

Напомним, Жаргала Цыбикова обвиняют в



Сам Жаргал Цыбиков вины в инкриминируемых преступлениях не признает.



Фото: «Номер один» Напомним, Жаргала Цыбикова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями , присвоении в крупном размере и мошенничестве . Его задержали 14 января, однако сразу взять под стражу депутата не удалось. После возбуждения уголовного дела Жаргалу Цыбикову стало плохо, его госпитализировалив кардиологическое отделение Республиканской больницы. Поэтому вопрос с избранием меры пресечения пришлось отложить на несколько дней. В итоге 22 января обвиняемого все же арестовали и отправили в СИЗО.Сам Жаргал Цыбиков вины в инкриминируемых преступлениях не признает.Фото: «Номер один»