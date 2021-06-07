07.06.2021
Житель Бурятии получил 23 года тюрьмы за изнасилование несовершеннолетней девочки

Житель Бурятии получил 23 года тюрьмы за изнасилование несовершеннолетней девочки

Преступление было совершено в одном из районов республики

Верховный суд Бурятии рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины, обвиняемого в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней девочки. 

- Обвиняемый признан виновным, по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщили в пресс-службе Верховного суда. 

Кроме того, мужчину  лишили права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, на срок 12 лет. Приговор суда в законную силу не вступил.

Какие-либо подробности дела не сообщаются. Известно только, что преступления были совершены в мае прошлого года в одном из районов республики.

Фото: pixabay.com
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