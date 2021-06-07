В Улан-Удэ оставленная на улице страйкбольная граната наделала переполох

Правоохранителям пришлось оцеплять территорию и вызывать саперов





Вечером 4 июня в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о том, что на ул. Цивилева обнаружена граната.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб оцепили территорию. Взрывотехники ОМОНа в ходе осмотра установили, что граната предназначена для игры в страйкбол и не представляет опасности.







- В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка, - сообщили в Росгвардии Бурятии.





Фото: «Росгвардия Бурятии