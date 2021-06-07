С начала года на дорогах Бурятии погибли 30 человек

13 из них ушли из жизни по вине пьяных водителей



За 5 месяцев этого года в Бурятии зарегистрировано 305 ДТП с пострадавшими. В них погибли 30 человек и 375 получили травмы различной степени тяжести.



- Основная масса дорожных аварий произошла из-за нарушений ПДД водителями транспортных средств: по их вине зафиксировано 267 ДТП. При этом в 60 происшествиях водители управляли транспортом, находясь в состоянии опьянения. Результатом такого легкомысленного поведения стала гибель 13 человек и травмирование 79 участников дорожного движения, - сообщили в МВД Бурятии.



Пешеходы стали виновниками 37 ДТП, в которых 9 граждан погибли и 28 получили травмы. В 17 происшествиях пешеходы находились на проезжей части в нетрезвом виде.



Всего с начала года за нарушения ПДД к административной ответственности привлечены 2000 пешеходов, зарегистрировано 93 наезда на них. Зафиксировано 33 ДТП с участием детей.



Всего по итогам 5 месяцев к административной ответственности привлекли свыше 208 тысяч водителей. Отстранены от права управления транспортными средствами 3349 человек, управлявших авто-мототранспортом в состоянии опьянения.



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ДТП сократилось на 9,5%, количество погибших в них людей – на 16,7%, раненых – на 17%.





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