В Улан-Удэ во дворе жилого дома нашли гранату

На место происшествия выехали взрывотехники

Сегодня днем поступило сообщение о том, что во дворе жилого дома в Октябрьском районе Улан-Удэ обнаружен предмет, похожий на гранату.- По указанному адресу прибыли сотрудники группы разминирования ОМОН Управления Росгвардии по Республике Бурятия. В ходе обследования взрывотехники установили, что предмет является гранатой Ф-1 со следами коррозии, - сообщили в Росгвардии Буорятии.Боеприпас был передан военным саперам для дальнейшей утилизации.фото: Росгвардия РБ