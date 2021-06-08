В Улан-Удэ подростки отобрали телефон у сверстника и пытались оформить на него микрозайм

Росгвардейцы задержали хулиганов на входе в торговый центр

В Улан-Удэ к наряду вневедомственной охраны Росгвардии, находившемуся на патрулировании около торгово-развлекательного центра в Октябрьском районе обратились за помощью двое подростков. Несовершеннолетние рассказали, что группа сверстников под угрозой забрала телефон у одного из них.- Хулиганы попытались через установленный на телефоне мобильный банк оформить микрозайм на 15 тысяч рублей. После безуспешной попытки злоумышленники вернули мобильный телефон и ушли. – сообщили в Росгвардии Бурятии.Росгвардейцы задержали трех подростков на входе в торговый центр и доставили в отдел полиции для принятия правого решения. В настоящее время устанавливаются обстоятельствапроизошедшего.фото: pixabay.com, Росгвардия РБ