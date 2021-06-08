В Бурятии будут судить бывшего министра

Федора Трифонова обвиняют в халатности
На рассмотрение Советского райсуда Улан-Удэ поступило уголовное дело в отношении бывшего министра строительства Бурятии Федора Трифонова. Экс-чиновника обвиняют по статье «Халатность».
По данным «Номер один», дело в отношении Трифонова связано со строительством некачественного жилья для сирот в Кяхте. Однако никакой официальной информации по нему правоохранительные органы не давали.
Напомним, Федор Трифонов возглавил Минстрой Бурятии в 2013 году. Летом 2015 года чиновника уволили с должности министра. По неофициальной информации, освобождение Трифонова от занимаемой должности было связано с частой и резкой критикой министерства, вызванной, в первую очередь, срывом сроков выполнения программы по переселению из ветхого жилья.
После отставки Федора Трифонова назначили руководителем Госстройжилнадзора, однако вскоре понизили до заместителя руководителя этой же службы. В сентябре 2018 года глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление об увольнении Федора Трифонова с поста замруководителя Госстройжилнадзора в связи с сокращением должности.
Как ранее сообщал «Номер один», сейчас в Бурятии расследуется уголовное дело в отношении еще одного бывшего министра. Экс-главу министерства природных ресурсов РБ Юрия Сафьянова подозревают в превышении должностных полномочий.
Фото: russianstock.ru
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