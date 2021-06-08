Следком Бурятии официально сообщил о смерти пропавшей Валерии Ванкеевой

24-летняя улан-удэнка бесследно исчезла в октябре прошлого года
Следственный комитет Бурятии официально подтвердил информацию об обнаружении тела Валерии Ванкеевой, пропавшей 5 октября 2020 года в Улан-Удэ.
- Тело было обнаружено в реке в Кабанском районе. Родители опознали свою дочь. Для достоверности установления личности назначена геномная экспертиза, - сообщили «Номер один» в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по РБ.
Известно, что родные уже похоронили девушку.
Напомним, родственники Валерии Ванкеевой заявили о пропаже девушки 8 октября 2020 года. В последний раз друзья и родные видели ее 5 октября, в тот день девушка была на дне рождения у подруги в кафе «Дадонг» на Бабушкина. Через некоторое время она отправилась пешком домой в сторону «Саян», однако в квартиру подниматься не стала и почему-то вызвала такси до кафе «Сплетни».
Затем, судя по восстановленной хронологии того дня, Валерия доехала до ул. Бабушкина, вышла из автомобиля и отправилась в сторону Дворца пионеров. По словам таксиста, девушка была чем-то расстроена и плакала. В этот вечер она не вернулась домой и перестала отвечать на звонки.
Фото: Следком.Бурятия
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