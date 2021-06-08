В Бурятии местные жители обнаружили труп в реке

Тело погибшей прибило к берегу Селенги



В Прибайкальском районе Бурятии, в селе Старое Татаурово местные жители заметили в реке тело человека. Фото с места трагедии опубликовали в соцсетях. На них видно, что, предположительно, труп женщины прибило к берегу Селенги.



- Сегодня в 15.12 в дежурную часть поступило сообщение от скорой медицинской помощи об обнаружении неопознанного тела. На место выехала следственно-оперативная группа, - сообщили в МВД Бурятии



На данный момент устанавливаются личность погибшей и все обстоятельства происшествия.







фото: скриншот из видео "uu_news"