В Улан-Удэ разбилась неопытная девушка-водитель

Она не справилась с управлением и врезалась в дерево





ДТП произошло ранним утром на ул. Стартовая в поселке Аэропорт. 18-летняя девушка за рулем автомобиля «Ниссан Ноут» не справилась с управлением, слетела с дороги и врезалась в дерево. В результате аварии девушка получила травмы и была госпитализирована в БСМП.

Еще одно ДТП произошло в районе дома №33 на ул. Жердева. Там водитель «Тойоты Рав 4» не справился с управлением и врезался в опору освещения.







Как отметили в ГИБДД Бурятии, пострадавшая имела небольшой стаж вождения, права она получила в ноябре прошлого года.Фото: ГИБДД Бурятии