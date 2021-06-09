В Бичуре вышедшая из берегов река затопила несколько улиц

Для жителей села подготовлен пункт временного размещения





Сегодня в результате обильного выпадения осадков произошел подъем уровня воды в реке Бичура, оказались подтоплены придомовые территории жилых домов на 4 улицах, сообщили в МЧС Бурятии.

Решением администрации Бичурского района на территории введен режим функционирования «Повышенная готовность».Организовано информирование населения. Для ликвидации последствий подтопления задействовано 19 единиц техники. Подготовлен пункт временного размещения.«В настоящий момент наблюдается стабилизация гидрологической обстановки. На месте работает оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. Для оценки обстановки и координации работ выехала оперативная группа ГУ МЧС России по Бурятии и Республиканского агентства ГО и ЧС», - сообщили в пресс-службе МЧС.Фото: МЧС Бурятии