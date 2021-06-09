В Улан-Удэ неизвестные выбросили слепых щенков в завязанном пакете

Пятеро из девяти щенков задохнулись, для выживших ищут кормящую маму
Несмотря на недавние трагические события с бродячими животными, жители республики продолжают выбрасывать на улицу ненужных питомцев. Вдобавок, вместо стерилизации и кастрации недобросовестные хозяева предпочитают избавляться от нежелательного потомства. Сегодняшняя «живая находка» и вовсе шокировала очевидцев – неизвестные граждане выбросили в завязанном целлофановом пакете 9 новорожденных щенков. Пятеро щенков успели погибнуть.
- Это невозможно описать словами, никакие буквы не могут передать этот кошмар. Пятеро из 9 уже умерли, не дождавшись помощи! Нам остались 3 мальчика и одна девочка, мы, блин, молимся всем богам, чтоб они выжили, - написали волонтеры фонда «Собака счастья».
Сейчас для выживших щенков ищут кормящую собаку – просят откликнуться горожан либо помочь с транспортировкой малышей.
- Надо срочно найти им кормящую собаку в городе или доставить их в Турку, или хотя бы Гремячинск. В Турке (Прибайкальский р-н, примерно 170 км от города) есть кормящая собака, у которой погибли щенки. Она готова выкормить наших. Но нужно доставить, - сообщили волонтеры.
Как сообщили в соцсетях, для щенков потребуется любая помощь. «Попутка, волонтер с машиной, деньги на бензин, деньги на питание для приемной мамы. Пожалуйста, отзовитесь!»,- пишут в соцсетях сообщества. Помочь можно в группе "Собака счастья".
фото: скриншот из видео
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