В Бурятии подсчитывают ущерб от затопления в Бичуре

За два дня в районе выпала месячная норма осадков





В Бичуре, где вышедшая из берегов река затопила несколько улиц , работает комиссия по определению ущерба. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, для жителей села населения подготовлен пункт временного размещения, организовано горячее питание.

Для оценки обстановки и координации работ в село выехала оперативная группа МЧС и Республиканского агентства ГО и ЧС. Проводятся берегоукрепительные работы и откачка воды с придомовых территорий. В операции задействованы 32 человека и 19 единиц техники.









Напомним, сегодня утром от жителей села стали поступать сообщения о резком повышении уровня реки Бичура. В результате были подтоплены придомовые территории на нескольких улицах. Как сообщили в агентстве, подъем уровня реки вызвали обильные дожди: 7 и 8 июня там выпала месячная норма осадков- 44,7 мм. Также на рост уровня воды повлияло таяние снегов в тайге вверх по течению реки.«В настоящий момент наблюдается стабилизация обстановки, произошел спал уровня воды», - отметили в агентстве.Фото и видео: Республиканское агентство ГО и ЧС