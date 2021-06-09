09.06.2021
В Бурятии подсчитывают ущерб от затопления в Бичуре

В Бурятии подсчитывают ущерб от затопления в Бичуре

За два дня в районе выпала месячная норма осадков

В Бичуре, где вышедшая из берегов река затопила несколько улиц, работает комиссия по определению ущерба. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, для жителей села населения подготовлен пункт временного размещения, организовано горячее питание.

Напомним, сегодня утром от жителей села стали поступать сообщения о резком повышении уровня реки Бичура. В результате были подтоплены придомовые территории на нескольких улицах. Как сообщили в агентстве, подъем уровня реки вызвали обильные дожди: 7 и 8 июня там выпала месячная норма осадков- 44,7 мм. Также на рост уровня воды повлияло таяние снегов в тайге вверх по течению реки.

«В настоящий момент наблюдается стабилизация обстановки, произошел спал уровня воды», - отметили в агентстве.

Для оценки обстановки и координации работ в село выехала оперативная группа МЧС и Республиканского агентства ГО и ЧС. Проводятся берегоукрепительные работы и откачка воды с придомовых территорий. В операции задействованы 32 человека и 19 единиц техники.



Фото и видео: Республиканское агентство ГО и ЧС
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