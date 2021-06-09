Житель Улан-Удэ пошел на день рождения и стал жертвой грабежа

Именинник решил «подарить» самому себе мобильный гостя



Накануне в Управление МВД России по Улан-Удэ поступило заявление о грабеже от 47-летнего местного жителя. Он сообщил, что мужчина, с которым накануне распивали спиртное, похитил его сотовый телефон.



- Предварительно установлено, что мужчины познакомились утром 7 июня в маршрутном автобусе. Подозреваемый, отмечавший в этот день свое 38-летие, предложил незнакомцу отметить свой праздник. Тот согласился. В ближайшем магазине мужчины купили алкоголь и направились в сторону гаражей по ул. Тулаева. В ходе распития именинник попросил у хозяина телефон, чтобы позвонить, а затем скрылся вместе с ним, - сообщили в МВД.



Ущерб оценен в 17 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержаЛИ 38-летний ранее судимый рабочего ИП. Он пояснил, что похищенным хотел пользоваться сам, поскольку у него не было телефона.



Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие.







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