Житель Бурятии попал в больницу после ссоры с женой

Сельчанин получил тяжкие повреждения



Вчера в больницу с проникающим ранением грудной клетки был доставлен 37-летний житель Гусиноозерска. Выяснилось, что мужчина пострадал от рук своей жены.



- Днем 8 июня, находясь у себя дома, в ходе распития спиртного и возникшей ссоры телесные повреждения мужчине нанесла его супруга – не работающая, ранее не судимая 36-летняя гражданка, проживающая вместе с ним, - сообщили в МВД Бурятии.



В отношении женщины правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». С нее взята подписка о невыезде.





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