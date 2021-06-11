В Бичуре предотвратили размыв дамбы

Ситуация в поселке находится на контроле зампреда правительства





В Бичурском районе проведены работы по предотвращению размыва дамбы, сообщили в пресс-службе правительства республики. Процесс по ликвидации подтопления частного сектора в районе взял на контроль зампред Евгений Луковников.

В связи с резким подъемом уровня воды в селе Бичура в районе улицы Пушкина стояла угроза подтопления жилых домов. В районе объявлен режим функционирования «Повышенная готовность».





- Сейчас мы вместе с администрацией Бичурского района определили, какие работы нужно еще провести. «Регионавтодору» дал поручение о выделении геодезистов для измерения объема выполненных работ. На основании всех данных из резервного фонда республики будут выделены денежные средства для оплаты выполненных работ, - сообщил Евгений Луковников.







Напомним, из-за обильных осадков в нескольких районах республики реки вышли из берегов и подтопили больше 10 населенных пунктов. Во многих подтопило дороги и мосты. Больше всего пострадали села Бичура и Энхэ-Тала, где вода зашла в подворья и дома.Фото: пресс-служба правительства Бурятии