Жителя Бурятии ждет мягкое наказание за убийство жены и сына

Мужчина расправился с пьющими родственниками в состоянии аффекта





Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 64-летнего жителя села Дырестуй, который убил свою жену и сына.

По данным следствия, обвиняемый проживал вместе с 65-летней женой и 42-летним сыном. Его жена и сын на протяжении последних пяти лет злоупотребляли спиртным, в связи с чем в семье складывалась конфликтная обстановка. Хозяин дома постоянно подвергался насилию и оскорблениям со стороны пьяных родственников. Сам он из-за перенесенного заболевания вел трезвый образ жизни, старался заботиться о жене и сыне, содержал домашнее хозяйство.Днем 26 марта мужчина присел на диван и стал смотреть телевизор. В это время домой вернулся пьяный сын, который столкнул его на пол и сам улегся спать. Чуть позже мужчина стал готовить корм для домашнего скота. Сын, которому не понравилось, что отец шумит, соскочил с дивана подбежал к нему и стал оскорблять. Обвиняемый выхватил из-за пазухи нож и нанес им несколько ударов в шею сына. На крики прибежала пьяная жена. С ней мужчина расправился таким же образом и сам пытался свести счеты с жизнью, но его остановила племянница, заглянувшая в дом. После они позвонили в правоохранительные органы и сообщили о происшествии.«В отношении обвиняемого проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой установлено, что обвиняемый находился в длительной психотравмирующей ситуации (аффект), образовавшейся вследствие систематического аморального и противоправного поведения потерпевших. На основании заключения комиссии экспертов действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 107 УК РФ - убийство двух лиц, совершенное в состоянии аффекта, вызванного длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевших», - сообщили в Следственном комитете Бурятии.В настоящее время уголовное дело передано на рассмотрение в суд. Максимальное наказание, которое грозит мужчине по этой статье – 5 лет лишения свободы.Фото: Следственный комитет Бурятии