11.06.2021
Крупное ДТП произошло сегодня утром в Улан-Удэ

Крупное ДТП произошло сегодня утром в Улан-Удэ

В аварии пострадали два человека

Сегодня утром в посёлке «Солнечный» в Улан-Удэ произошло крупное ДТП. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, столкнулись автомобили «Мерседес» и ВАЗ-21115.


В результате аварии травмированы 45-летний водитель отечественного автомобиля и его 46-летняя пассажирка. Они доставлены в больницу.


Автомобили получили серьезные повреждения.


В паблике «Аварком кузов-салон» сообщается, что водитель ВАЗа выезжал со второстепенной дороги и не уступил ехавшему по главной «Мерседесу».



Фото: ГИБДД Бурятии, «Аварком кузов-салон»
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