Крупное ДТП произошло сегодня утром в Улан-Удэ

В аварии пострадали два человека





Сегодня утром в посёлке «Солнечный» в Улан-Удэ произошло крупное ДТП. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, столкнулись автомобили «Мерседес» и ВАЗ-21115.







В результате аварии травмированы 45-летний водитель отечественного автомобиля и его 46-летняя пассажирка. Они доставлены в больницу.





Автомобили получили серьезные повреждения.





В паблике «Аварком кузов-салон» сообщается, что водитель ВАЗа выезжал со второстепенной дороги и не уступил ехавшему по главной «Мерседесу».









Фото: ГИБДД Бурятии, «Аварком кузов-салон»