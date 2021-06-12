В Бурятии нашли останки убитого мужчины

В Еравнинском районе в рамках уголовного дела следствие устанавливает обстоятельства убийства неизвестного мужчины и разыскивает очевидцев преступления.

Костные останки человека были найдены еще 3 августа 2020 года в трех километрах от села Ципикан Баунтовского района Республики Бурятия. Страшную находку обнаружили рабочие на полигоне золотодобывающей компании при производстве работ по добыче полезных ископаемых.

Судебно-медицинские экспертизы показали, что тело принадлежит мужчине монголоидной расы, приблизительно 40-50 лет. В височной области черепа обнаружено отверстие, внутри находился фрагмент пули. Пуля была выпущена из пневматического оружия 9 мм.

- Выполнена реконструкция внешнего облика - лица неизвестного потерпевшего. Однако до настоящего времени установить лиц, причастных к смерти неустановленного мужчины, не удалось, несмотря на проводимый комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, - сообщили в СУ СКР по Бурятии.





По данному факту Еравнинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается. Всех граждан, кому известны любые обстоятельства происшествия, либо знакома личность изображенного на фотоиллюстрации мужчины, следователи просят позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 8 (924) 772-12-28, 8(914) 981-66-77 (дежурный следственного управления), 8 (3012) 21-43-65 или 02 (102) (полиция).





Фото: pixabay.com, СУ СКР по РБ



