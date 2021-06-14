В Улан-Удэ поисковики «ЛизаАлерт» нашли пропавшего мальчика

10-летний ребенок находился на улице ночью один





Информация о пропавшем ребёнке поступила в отряд «ЛизаАлерт» 12 июня в 23:07. Как сообщили в пресс-службе отряда, к поиску сразу подключились волонтеры организации. В первую очередь один из них прибыл в квартиру мальчика и побеседовал с мамой. Там же уже работали полицейские.

- В течение получаса к месту поиска выдвинулись экипажи. Некоторые ребята отправились к штабу на такси, так как реагировать нужно было максимально быстро, а личного транспорта у них нет, - отметила старший инфорг поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии Андреева Лариса.Среди прочих добровольцев в штаб направлялась и Ольга Стрелкина, старшая поисковой группы «ЛизаАлерт».- Еще по дороге к штабу я оценила ситуацию и приняла решение осмотреть близлежащие улицы. При патрулировании боковым зрением в свете фар заметила детский силуэт. На ориентировке отряда было описание одежды мальчика, сразу поняла, что это он, - рассказала Ольга.Остановив машину посреди проезжей части, женщина окликнула мальчика, тот отозвался. Стараясь не напугать ребенка, Ольга с разрешения мальчика взяла его за руку и отвела домой, где его ждала заплаканная мама.Фото: «ЛизаАлерт»