В Бурятии полицейские остановили пьяного водителя огнем по колесам

Удирая от погони, парень создавал на дороге аварийные ситуации





Днем 12 июня на автодороге «Улан-Удэ – Турунтаево - Курумкан» в трех километрах от села Ангыр инспекторы ДПС заметили автомобиль «Тойота Королла», водитель которого нарушил правила. На требование остановить машину водитель не отреагировал и продолжил движение. Полицейские бросились в погоню, в ходе которой автомобилист, пытаясь уйти от правоохранителей, выезжал встречную полосу и создавал угрозу ДТП.

Как сообщили в МВД Бурятии, чтобы остановить нарушителя, полицейскому пришлось применить оружие. Сначала сотрудник ДПС произвел предупредительный выстрел, но это не подействовало. Лишь после трех выстрелов по колесам автомобиль остановился. За рулем машины находился 19-летний улан-удэнец. Его задержали.Как выяснилось, молодой человек был пьян и не имел прав. Он привлечен к административной ответственности.Фото: «Номер один»