Двух жителей Улан-Удэ будут судить за закладку наркотиков

Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы





В Улан-Удэ передано в суд уголовное дело в отношении двух участников организованной группы, занимавшейся сбытом наркотиков.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, организованную преступную группу создали неустановленные лица для распространения наркотиков в Улан-Удэ путем оборудования «закладок» и их продажи через интернет-магазин.«Через социальные сети и мессенджеры руководители группы вовлекли в преступную деятельность двух жителей Улан-Удэ, роль которых заключалась в оборудовании тайников с наркотиками – «закладок». Продажа наркотиков производилась через интернет-магазин. Деятельность участников организованной группы пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками республиканских управления ФСБ и полиции», - рассказали в надзорном ведомстве.Обвиняемым инкриминируется совершение 12 преступлений, по статье «сбыт наркотических средств, совершенный в значительном и крупном размерах организованной группой». «Закладчикам» грозит до двадцати лет лишения свободы.Фото: «Номер один»