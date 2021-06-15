15.06.2021
В Бурятии водитель «Рено» погиб после столкновения с «Лексусом»

В Бурятии водитель «Рено» погиб после столкновения с «Лексусом»

Мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу

Смертельное ДТП произошло вчера ночью на автодороге «Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск» в 12 км от села Ташелан. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 59-летний водитель автомобиля «Рено Логан» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Лексус».

В результате аварии водитель «Рено» скончался на месте ДТП, водитель «Лексуса» госпитализирован  с травмами. Пассажирка «Лексуса» после осмотра медиками отпущена домой.

Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП
^