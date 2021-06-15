В Бурятии стали чаще насиловать

Преступность в республике вновь растет







В январе–мае 2021 года в республике зарегистрированы 8 880 преступлений, что на 3,9% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года, сообщили в прокуратуре Бурятии.

Возросло число разбоев (+28%), мошенничеств (+38%), вымогательств (+89%), изнасилований и покушений на изнасилование (+52%), преступлений, связанных с незаконной охотой (+133%).В то же время снизилось количество убийств и покушений на убийство (-21%), краж (-3%), в том числе с проникновением в квартиры (-16%), грабежей (-22%), хулиганств (-60%), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-20%), неправомерных завладений транспортными средствами (-9%), преступлений, связанных с незаконными оборотами оружия (-15%) и наркотиков (-8%).На 4,6% сократилось число преступлений, совершенных в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 27,4% .Увеличилось количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года их число возросло на 38,8% и составило 1631.Фото: pixabay.com