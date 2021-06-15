В Бурятии ищут упавшего с обрыва подростка

Парня унесло течением, его поиск пока не дал результатов





Вечером 14 июня в МЧС Бурятии поступило сообщение, что в районе населенного пункта Байкальское Северобайкальского района пропал 14-летний подросток. Как стало известно, юноша в компании своего друга рыбачил на берегу реки Рель. Во время рыбалки мальчик упал с обрыва, и его стало относить течением.

На место происшествия выехали спасатели, однако поиск результатов не дал.Сегодня утром поиск подростка возобновили. К работам привлечены 4 спасателя и 2 единицы техники. Им помогают 20 добровольцев из числа местных жителей, сообщили в МЧС.Фото: МЧС Бурятии