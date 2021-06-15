В Бурятии пьяный в хлам водитель «БМВ» протаранил «Тойоту»

В аварии травмирована 28-летняя женщина



С 12 по 14 июня на дорогах Бурятии произошло 52 ДТП. В результате аварий один человек погиб, четверо получили травмы различной степени тяжести.



Как сообщили в МВД Бурятии, одна из аварий произошла по вине пьяного водителя в Кяхтинском районе. 13 июня около 5 часов вечера на автодороге «Хоронхой – Усть-Кяхта – Большой Луг» в 5 километрах от села Хоронхой 36-летний водитель автомобиля «БМВ» выехал на встречную полосу и врезался в «Тойота Раум». В результате аварии 28-летняя женщина за рулем «Тойоты» получила травмы и была госпитализирована. Как показало освидетельствование, виновник аварии находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения (1.73 мг/л).



Всего в праздничные выходные сотрудники ГИБДД выявили более 1330 нарушений ПДД. В том числе выявлены 54 пьяных водителя, еще 10 человек отказались от освидетельствования. 12 водителей задержаны за повторное управление транспортом в состоянии опьянения или повторный отказ от прохождения освидетельствования.







фото: МВД Бурятии