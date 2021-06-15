В Улан-Удэ молодого слесаря ЛВРЗ убило током

По факту происшествия проводится доследственная проверка





Вчера в Улан-Удэ произошел несчастный случай с работником ЛВРЗ. Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России, от удара током погиб 24-летний слесарь-электрик.

«Предварительно установлено, что для демонтажа аппаратуры мужчина попытался подняться на крышу локомотива, над которым имелась контактная сеть под напряжением», сообщили в следственном ведомстве.В настоящее время на предприятии проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда). По ее результатам будет принято процессуальное решение.Фото: мэрия Улан-Удэ