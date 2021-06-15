В Бурятии пока не нашли упавшего в реку подростка

По факту происшествия проводится доследственная проверка





Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку по факту падения 14-летнего подростка в реку в Северо-Байкальском районе. Он до сих пор не найден.

Напомним, подросток вместе со своими знакомыми находился на острове реки Рель на рыбалке. Вечером 14 июня ребята стали возвращаться домой в село Байкальское. При этом трое его друзей стали переходить реку вброд, а сам подросток со своим товарищем пошли по поваленному дереву, лежавшему над руслом протоки. Подросток при этом поскользнулся и упал в воду, его унесло течением.«В настоящее время проводятся следственно-оперативные и поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения потерпевшего. По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: МЧС Бурятии