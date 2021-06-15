В Улан-Удэ подросток после конфликта с родителями разбил несколько машин

Возмещать причиненный ущерб придется родителям школьника





В мае этого года в полицию Улан-Удэ поступило сообщение об умышленном повреждении автомобиля на улице Волочаевской. Неизвестный разбил лобовое и боковые стекла машины, припаркованной на улице на ночь, помял капот, повредил приборную панель и магнитолу, разбил фары. Ущерб был оценен на сумму 48 тысяч рублей.

Прибывшие полицейские обнаружили, что неподалеку от места происшествия повреждены лобовые стекла еще у двух иномарок.В ходе расследования оперативники выяснили, что к происшествию причастен 14-летний школьник. Подросток признался, что разбил машины из хулиганских побуждений после конфликта с родителями.«Ранее несовершеннолетний в противоправных деяниях не замечен. С ним сотрудниками ПДН проведена беседа, учащийся поставлен на профилактический учет. По фактам повреждения имущества возбуждены уголовные дела», сообщили в МВД Бурятии.В полиции также добавили, что родители подростка уже частично возместили причиненный ущерб.Фото: pixabay.com