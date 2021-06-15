Иркутянин, насмерть сбивший двух подростков в Улан-Удэ, получил 15 лет колонии

Железнодорожный райсуд вынес приговор по резонансному делу





Сегодня Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес приговор по резонансному уголовному делу о смертельном ДТП, в котором погибли двое подростков.

Напомним, вечером 23 февраля на улице Революции 1905 года в Улан-Удэ автомобиль «Лексус RX 350» на огромной скорости без включенных фар и габаритных огней пронесся на запрещающий сигнал светофора, сбив переходивших дорогу 16-летних парня и девушку. Они погибли на месте. 38-летний водитель после ДТП продолжил движение, остановившись лишь на следующем перекрестке, после чего бросил поврежденный автомобиль и попытался скрыться. Однако вскоре его задержали полицейские.











Как выяснилось, за рулем автомобиля был 38-летний житель Иркутска, ранее судимый за угон и убийство. В Улан-Удэ он приехал в гости к сестре, а затем, выпив, угнал машину у ее сожителя, решив покататься по городу.







Злоумышленнику инкриминировали две статьи УК РФ: угон и нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места ДТП.





Как сообщили в прокуратуре Бурятии, суд признал мужчину виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.







