В Улан-Удэ оперативники задержали «маршрутного» вора

Мужчина обворовывал горожан во время давок в общественном транспорте

Сотрудники уголовного розыска Управления МВД в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в карманных кражах. На данный момент уже установлена причастность 25-летнего улан-удэнца к трем фактам подобных преступлений, совершенных в апреле-мае текущего года, а также хищению денежных средств с банковского счета. Как пояснили в ведомстве, злоумышленник в часы-пик похищал сотовые телефоны в маршрутках.

- Утром, когда горожане направлялись на работу, и в обеденное время он, пользуясь толчеей, незаметно для окружающих вынимал гаджеты из карманов курток и сумок пассажиров. Мобильные средства в последующем сбывал, за исключением первой кражи, когда похищенный телефон был подарен им девушке, - рассказали в ведомстве.

В последнем случае он, вставив в свое устройство чужую сим-карту, посредством «мобильного банка» перевел с банковского счета потерпевшей 1200 рублей.

Всего карманник успел обогатиться на более чем 52 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктами ст. 158 УК РФ (Кража).

Отметим, что мужчина попадает в поле зрения правоохранительных органов уже не в первый раз - в прошлом году им были совершены 4 подобных преступления. Подозреваемый нигде не работает.





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