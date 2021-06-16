В Бурятии по факту загрязнения рек возбуждено уголовное дело

При добыче гравия дорожники нанесли ущерб кормовой базе рыб





Прокуратура Бурятии выявила нарушения в работе дорожно-строительной компании в Закаменском районе.

«В августе 2020 года фирма выполняла устройство земляного полотна автомобильной дороги в Закаменском районе. При добыче гравия в руслах рек Оронгодой и Цакирка проведены работы, которые негативно повлияли на кормовую базу рыб. Водным биологическим ресурсам причинен существенный ущерб на сумму 127 тыс. рублей», - сообщили в надзорном ведомстве.По итогам прокурорской проверки правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод). Проводится расследование.Фото: pixabay.com