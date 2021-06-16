Житель Бурятии оформил два кредита на доверчивых сельчанок

Добычей злоумышленника стали более 200 тысяч рублей





В Бурятии передано в суд уголовное дело в отношении жителя Гусиноозерска, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в феврале 2019 года обвиняемый рассказал малознакомой жительнице Иволгинского района о возможности оформления кредита в банке на выгодных условиях. Поверив злоумышленнику, женщина предоставила ему свои паспортные данные и мобильный телефон. С помощью мобильного банка обвиняемый оформил кредит на сумму 123 тыс. рублей. Забрав банковскую карту потерпевшей, мужчина обналичил деньги и присвоил их себе.В том же месяце в селе Тапхар обвиняемый попросил банковскую карту у другой малознакомой женщины, пояснив, что хочет получить на нее зарплату. Под видом звонка работодателю он попросил назвать номер банковской карты женщины и озвучить сообщения, приходящие на ее телефон. Получив тем самым доступ к банковским счетам, с помощью мобильного банка мужчина вновь оформил кредит на знакомую на сумму 111 тысяч рублей, которые впоследствии обналичил.Фото: «Номер один»