В Улан-Удэ пьяный пенсионер устроил пожар, в котором погибла его мать

После трагедии мужчина бросил пить и курить







Пенсионер из Улан-Удэ уснул пьяным с непотушенной сигаретой, в результате случился пожар, в котором погибла его престарелая мать. В шоке от трагедии мужчина бросил и пить, и курить.

Пожар в квартире, где жила старушка с 64-летним сыном, случился в марте прошлого года. Вечером сын-пенсионер выпил и уснул с непотушенной сигаретой. От окурка начал тлеть матрац, и, как итог, загорелась квартира.Скорая доставила отравившихся угарным газом жильцов в больницу. Но организм старушки не смог выдержать удара, и через некоторое время она скончалась. Смерть женщины наступила от острой полиорганной недостаточности, развившейся в результате отравления окисью углерода.Сын погибшей попал под следствие. На допросе он полностью признал свою вину, рассказал, что тогда не думал о последствиях своего поведения, сейчас все понимает и жалеет о случившемся. Трагедия стала для него сильным ударом, теперь он не пьет и не курит.Смягчающими наказание обстоятельствами суд признал отсутствие судимостей, полное признание вины, раскаяние, пенсионный возраст.- Суд признал мужчину виновным по статье «причинение смерти по неосторожности» и назначил ему наказание в виде исправительных работ на срок один год с удержанием из заработной платы 5% в доход государства условно, с испытательным сроком один год, - сообщила помощник прокурора по Железнодорожному району Улан-Удэ Саяна Батлаева.Фото: pixabay.com