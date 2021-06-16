Житель Бурятии получил 17 лет тюрьмы за особо жестокое убийство

Осужденный нанес потерпевшему не менее 127 ударов





Верховный суд Бурятии вынес приговор по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемому в убийстве с особой жестокостью, а также в угрозе убийством.

Как сообщили в пресс-службе суда, подсудимый, испытывая личную неприязнь к потерпевшему, нанес ему не менее 127 ударов руками, ногами и предметами, обладающими высокими поражающими свойствами.«Удары наносились в течение значительного периода времени и с достаточной силой, в том числе в область расположения жизненно-важных органов. Из-за травмы ноги и алкогольного опьянения потерпевший не мог оказать должного сопротивления. При этом подсудимый неоднократно приводил в сознание свою жертву, чтобы продолжить его избиение, причиняя потерпевшему особые страдания и мучения», - сообщили в суде.По итогам рассмотрения дела мужчина признан виновным и приговорен к 17 годам колонии особого режима, с ограничением свободы сроком 1 год.Фото: pixabay.com