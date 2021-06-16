16.06.2021
Житель Бурятии получил 17 лет тюрьмы за особо жестокое убийство

Житель Бурятии получил 17 лет тюрьмы за особо жестокое убийство

Осужденный нанес потерпевшему не менее 127 ударов

Верховный суд Бурятии вынес приговор по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемому в убийстве с особой жестокостью, а также в угрозе убийством.

Как сообщили в пресс-службе суда, подсудимый, испытывая личную неприязнь к потерпевшему, нанес ему не менее 127 ударов руками, ногами и предметами, обладающими высокими поражающими свойствами.

«Удары наносились в течение значительного периода времени и с достаточной силой, в том числе в область расположения жизненно-важных органов. Из-за травмы ноги и алкогольного опьянения потерпевший не мог оказать должного сопротивления. При этом подсудимый неоднократно приводил в сознание свою жертву, чтобы продолжить его избиение, причиняя потерпевшему особые страдания и мучения», - сообщили в суде.

По итогам рассмотрения дела мужчина признан виновным и приговорен к 17 годам колонии особого режима, с ограничением свободы сроком 1 год.

Фото: pixabay.com
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