В Улан-Удэ трое парней ограбили магазин ради пива и снеков

Похищенный алкоголь злоумышленники принялись распивать рядом с местом кражи





Накануне ночью в полицию Улан-Удэ от сотрудников ЧОПа поступило сообщение о краже из продуктового магазина в Железнодорожном районе. При срабатывании сигнализации охранники прибыли на место происшествия и по камерам установили, что неизвестные взломали дверь и похитили несколько упаковок пива и снеки.

Прибывшая группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии приступила к поиску подозреваемых на прилегающей территории. Услышав громкие голоса в подъезде того же дома, где расположен магазин, росгвардейцы обнаружили там троих молодых людей, распивающих алкоголь. Рядом стоял ящик с бутылками пива.Задержанных доставили в полицию. По факту кражи, совершенной группой лиц, возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии