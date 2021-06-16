В Улан-Удэ пьяный водитель устроил гонки с полицией

Нарушитель гнал по встречке, создавая угрозу ДТП (видео)





Вчера в одиннадцатом часу вечера в дежурную часть ГИБДД Бурятии поступило сообщение от бдительных граждан о том, что на ул. Корабельная водитель автомобиля «БМВ» предположительно находится в состоянии алкогольного опьянения.

Машину удалось заблокировать на ул. Терешковой, водителя задержали. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, за рулём находился 23-летний молодой человек с признаками алкогольного опьянения. Вместе с ним в автомобиле были два пассажира.











Для отработки сообщения выехал экипаж ДПС. Вскоре инспекторы заметили автомобиль, однако его водитель не подчинился требованиям полицейских об остановке и продолжил движение. Нарушитель попытался скрыться, нарушая правила и создавая угрозу безопасности для других участников дорожного движения.В отношении нарушителя составлены 5 протоколов: за отказ от прохождения освидетельствования, движение во встречном направлении по дороге с одностороннем движением, проезд на запрещающий сигнал светофора, непредоставление преимущества пешеходу и невыполнение требований об остановке.Фото и видео: ГИБДД Бурятии