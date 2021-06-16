В Улан-Удэ женщина украла мобильный у врача

Подозреваемая попала на видеокамеру, полиция просит горожан помочь в поиске (видео)





В Улан-Удэ полицейские разыскивают подозреваемую в краже телефона из больницы на улице Геологической. Инцидент произошел утром 9 июня. Женщина стащила гаджет, пока медработники ненадолго отлучились. Ущерб составил 14,5 тысяч рублей.







Приметы разыскиваемой: европейской внешности, на вид 45-50 лет, среднего телосложения, волосы светлые с сединой, собраны в хвост.



Была одета: ветровка светлая, футболка синего цвета, брюки и обувь темные.



При наличии какой-либо информации о разыскиваемой или ее местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (983) 420-62-02, 8 (3012) 43-02-02 или 102 (112).





фото: скриншот из видео