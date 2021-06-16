В Улан-Удэ момент крупного ДТП попал на видео

На улице Боевой столкнулись четыре автомобиля





В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП с участием четырех автомобилей. По предварительным данным, сегодня около 11.30 на ул. Боевая произошло столкновение автомашин «Хово», «Ивеко», «Тойота Камри» и «Хонда».







Как видно на видео, фура резко остановилась прямо на пешеходном переходе, по которому шли люди. Ехавший следом самосвал затормозить не успел и врезался в фуру. От удара она прокатилась вперед и едва не раздавила пешехода. При столкновении также пострадали находящиеся рядом легковые автомобили.











Фото: ГИБДД Бурятии, vk.com/dtp_03