В Тарбагатайском районе Бурятии ожидается отставка главы

Светлану Шабаршову уже покинули два заместителя





В администрации Тарбагатайского района происходят заметные изменения. Несколько дней назад был подписан приказ об увольнении первого заместителя руководителя райадминистрации Алексея Кушнарева. Свою должность он занимал с 2019 года. В его ведении находились вопросы инфраструктуры, строительства, земельное и имущественное направления, а также ЖКХ.

«Написал заявление по собственному желанию. Считаю, что пока был на должности, было проведено немало работы, немало сделано для района. Всегда готов оказать помощь жителям района», - такое заявление от имени Алексея Кушнарева было распространено в местном тарбагатайском информационном чате.Также идут разговоры и о грядущей отставке главы района и одновременно руководителя райадминистрации Светланы Шабаршовой.«Такая информация ходит. Не могу ни опровергнуть, ни подтвердить. Ушла заместитель по экономике и финансам. Ушел первый заместитель. Это говорит о том, что команда меняется. В конце июня предполагается провести сессию райсовета. Возможно, на ней будут приниматься кадровые решения», - сказал «Номер один» один из источников, близких к району.В администрации Тарбагатайского района нашему изданию сообщили, что Светлана Шабаршова до 1 июля останется на прежнем месте, но не прояснили, продолжит ли она работу потом.Отметим, Светлана Шабаршова избиралась не на всенародных выборах, а по новой схеме, которая активно продвигается по разным районам Бурятии, когда конкурсная комиссия проводит предварительный отбор среди кандидатов, самые лучшие претенденты потом рекомендуются для рассмотрения депутатами на сессии райсовета. Тот, кого сочтут подходящим для должности, утверждается депутатами главой района.«Депутаты в райсовете – все люди разные. Если на самом деле дойдет до рассмотрения вопроса об отставке, то сложно прогнозировать, какое решение будет принято. Возможно, Светлану Юрьевну (Шабаршову – прим. авт.) попросят остаться», - не исключил наш источник.«Номер один» связался с председателем райсовета депутатов Тарбагатайского района Еленой Бродниковой, чтобы спросить, включен ли вопрос об отставке главы района в повестку ближайшей сессии.«Пока я не могу это прокомментировать. Повестка еще не сформирована. Данный вопрос может быть или не быть», - сказала она.При этом Елена Бродникова признала, что разговоры об отставке главы района ходят. «Но пока нет конкретной информации», - сказала она.К сожалению, нашему изданию не удалось узнать позицию Комитета территориального развития администрации главы и правительства Бурятии, которое обычно бывает в курсе ротации кадров в муниципальных органах власти республики.Однако исходя из того, что два заместителя Светланы Шабаршовой уже покинули свои посты, а вокруг нее самой все больше разговоров об отставке, в Тарбагатайском районе происходят серьезные изменения. Дошло до того, что пошли разговоры и об отставке председателя райсовета, которая обладает репутацией человека, близкого нынешней главе района.По Тарбагатайскому району распространилась информация, что, если произойдет отставка Светланы Шабаршовой, то новым руководителем района может стать человек из Улан-Удэ.Светлана Шабаршова родилась 15 ноября 1980 г. в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. В 1998 г. окончила Нижнесаянтуйскую среднюю школу. В 2006-2011 гг. обучалась в Гуманитарном институте (г. Москва), квалификация – психолог, а в 2015-2017 гг. в Бурятском государственном университете по специальности «Государственное и муниципальное управление».Имеет довольно длительный стаж работы на чиновничьих должностях. С 2012 по 2014 годы работала специалистом в администрации сельского поселения «Саянтуйское». В сентябре 2014 году стала главой этого поселения. В сентябре 2019 года избрана главой Тарбагатайского района.Фото: пресс-служба правительства Бурятии