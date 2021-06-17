Мэра Улан-Удэ покинул заместитель

Жамсо Гармаев написал заявление по собственному желанию





Заместителя мэра – председатель Комитета по строительству администрации Улан-Удэ Жамсо Гармаев подал заявление об увольнении по собственному желанию с 18 июня 2021 года. Как сообщили в пресс-службе мэрии, сейчас его обязанности исполняет Татьяна Матвеева, заместитель председателя Комитета по капитальному строительству.