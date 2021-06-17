Мэра Улан-Удэ покинул заместитель

Жамсо Гармаев написал заявление по собственному желанию
Заместителя мэра – председатель Комитета по строительству администрации Улан-Удэ Жамсо Гармаев подал заявление об увольнении по собственному желанию с 18 июня 2021 года. Как сообщили в пресс-службе мэрии, сейчас его обязанности исполняет Татьяна Матвеева, заместитель председателя Комитета по капитальному строительству.
Напомним, Жамсо Гармаев с 2015 года руководил Железнодорожным районом города, а в октябре 2019 года был назначен заместителем мэра – председателем Комитета по строительству. Информация о возможной отставке чиновника первый раз появилась еще осенью прошлого года, когда компания «Фортуна» сорвала начало отопительного сезона в сотых кварталах. Однако в итоге никакого наказания Жамсо Гармаев за это не понес.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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