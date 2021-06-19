Председатель Улан-Удэнского горсовета поздравил горожан с Днем города

В этом году Улан-Удэ исполняется 355 лет



Дорогие улан-удэнцы и гости столицы!



От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета от всей души поздравляю вас с Днем рождения города Улан-Удэ!



В этом году нашему любимому Улан-Удэ исполняется 355 лет. В столице появляются новые красивые здания, оригинальные фонтаны и скульптурные композиции, благоустраиваются улицы, парки и скверы, строятся школы и детские сады. Главная ценность и гордость нашего города – это его жители. С открытой душой, добрым и смелым сердцем, отзывчивые, трудолюбивые и талантливые.



145 лет назад, одной из первых в Российском государстве в нашем городе начала свою деятельность городская дума, заложив основы самоуправления в Верхнеудинске.

С первых же дней своего избрания члены Верхнеудинской думы взялись за наболевшие городские проблемы: наполнение скудного бюджета за счет налаживания сборов от арендной платы движимого и недвижимого имущества; наведение порядка и санитарного состояния города. Целенаправленно занимались вопросами учебы детей, содержанием больниц и приютов, лечением больного скота, защиты от пожаров и других насущных городских проблем.



Продолжая лучшие традиции городского самоуправления Верхнеудинска, на протяжении двадцати пяти лет Улан-Удэнский городской Совет депутатов защищает интересы жителей города, делает все для улучшения городской инфраструктуры, ритмичной и надежной работы учреждений образования, культуры и физического воспитания, предприятий транспорта и жизнеобеспечения городского хозяйства. Вместе с жителями вносят достойный вклад в социально-экономическое развитие столицы Республики Бурятия – города Улан-Удэ.



Так ко Дню рождения Улан-Удэ депутаты исполнят 338 наказов избирателей. Жители столицы получат новые детские и спортивные площадки, заасфальтированные придомовые территории, освещение улиц и многое другое.



Сегодня Улан-Удэ идет в ногу со временем. Я уверен, впереди нас ждут новые победы.



Желаю каждому из вас здоровья, благополучия каждому дому, каждой семье. Пусть ваша жизнь будет наполнена душевным теплом, радостью и уверенностью в завтрашнем дне. Пусть наш город растёт, развивается и занимает особое место в сердцах каждого!



Председатель Улан-Удэнского

городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев

