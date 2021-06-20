«Единая Россия» утвердила Вячеслава Дамдинцурунова кандидатом на округе в Госдуму

На съезде партии утвердили региональную тройку и одномандатника



На состоявшемся вчера съезде «Единой России» тайным голосованием были утверждены кандидаты по одномандатным округам на осенние выборы депутатов Госдумы. Одномандатником от Бурятии стал министр спорта и молодежной политики республики Вячеслав Дамдинцурунов, который уверенно победил в прошедшем недавно предварительном голосовании «Единой России».



- Меня воодушевили слова Президента РФ Владимира Путина, сказанные им на съезде «Единой России»: «Надо обязательно советоваться с людьми. Не просто слышать их, а знать их проблемы, сопереживать им. Чувствовать, что называется, сердцем. Знать, чем живёт каждый конкретный рядовой гражданин Российской Федерации», - написал Вячеслав Дамдинцурунов в соцсетях по итогам съезда. - Я так и стараюсь работать. Поэтому много езжу по районам Бурятии, по самым дальним сёлам. Только так можно понять, чем живут простые люди. И продолжу делать это, решать проблемы тех, кому это жизненно важно. Готов выслушивать даже не самые приятные слова, если они помогут понять, что нужно сделать для людей.



Что касается списочников: федеральную пятерку кандидатов на том же съезде объявил Владимир Путин. По его словам федеральный список должны возглавить министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева, а также уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.



В Бурятии определена региональная тройка кандидатов, которая также сформировалась по итогам предварительного голосования. Возглавил местный список глава Бурятии Алексей Цыденов, вторым стал победитель предварительного голосования среди списочников, директор Улан-удэнского авиазавода Леонид Белых. Замыкает тройку действующий депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев.



Как отметил Алексей Цыденов по итогам съезда, изменения, происходящие в Бурятии – это результат работы «Единой России»



- У нас проблемы в целом не уникальные в стране. Ряд вопросов, требующих решения, и в решении этих вопросов мы обращаемся к партии: это аварийное жилье, создание комфортной городской среды, чистый воздух и вопросы экологии, вопросы детей-сирот, вопросы транспортной и коммунальной инфраструктуры. В рамках деятельности «Единой России» у нас большая часть вопросов решается, часть из них составили основу для разработки нацпроектов: строительство домов культуры, спортивных объектов, строительство дорог и т.д. На местах, в своих первичных отделениях партия собирает объективную информацию об актуальной потребности, и это в виде партийных проектов получает реализацию, - сказал глава Бурятии.



Напомним, выборы депутатов Государственной Думы состоятся 19 сентября этого года.



