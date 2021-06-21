«Единая Россия» утвердила списки кандидатов на выборах в Госдуму

Глава Бурятии выступил на XX съезде партии, который прошел в Москве 19 июня



Алексей Цыденов, возглавляющий региональный список кандидатов в республике, отметил, что «Единая Россия» при принятии бюджета поддержит проекты, имеющие приоритет для развития страны и нашей республики.



В Бурятии скорейшего решения требуют вопросы, связанные с аварийным жильем, городской средой, чистым воздухом, экологией, благополучием детей-сирот, транспортной и коммунальной инфраструктурой. Об этом заявил секретарь Бурятского регионального отделения «Единой России», глава Республики Алексей Цыденов, выступая перед началом XX Съезда партии.



«Это все то, что создает жизнь в целом общества и отдельных категорий людей, которым требуется поддержка. Безусловно, это вопросы экономического развития, и его стимулирования по всем направлениям: в промышленности, сельском хозяйстве, туризме и так далее», - отметил он.



Прошедший 19 июня съезд партии фактически дал старт избирательной кампании «Единой России» в масштабах всей страны. Из всех политических сил в России «Единая Россия» первой определилась со своими кандидатами, проектом программы, и начала борьбу за избирателя. Съезд посетил президент страны Владимир Путин, подчеркнув тем самым, что «Единая Россия» по-прежнему партия президента. В фундамент её предвыборной программы легла стратегия развития России, озвученная Владимиром Путиным в его Послании Федеральному собранию.



На съезде заявлено о кардинальном обновлении состава кандидатов на выборы - почти на 50%. Общефедеральную часть списка партии, предложенную президентом, составляют люди, которым доверяет президент. Эти люди станут локомотивом, который поведет состав партии на выборах. В пятерку войдут министр обороны России Сергей Шойгу, глава МИД России Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова и сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта Елена Шмелёва.



«На мой взгляд, этот список, особенно первая пятёрка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике — у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые», - сказал Владимир Путин.



