Владимир Павлов: «Бюджет исполняли в особых условиях»

В Бурятии подводят черту под бюджетом-2020



На прошлой неделе в здании республиканского парламента прошли публичные слушания, на которых был рассмотрен законопроект «Об исполнении республиканского бюджета за 2020 года». Обязательность проведения слушаний закреплена в законодательстве Бурятии. Затем 30 июня проект закона планируется рассмотреть на сессии Народного Хурала.



Год прошли достойно



«На слушания были приглашены члены правительства, в режиме видеоконференцсвязи присутствовали муниципальные образования республики, депутаты Народного Хурала и др. В условиях ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, в зале было не так много участников. Но общее количество принимающих участие составило более 60 человек», - отметил спикер Хурала Владимир Павлов, который вел слушания.



На слушаниях с самых разных сторон обсудили, как правительство республики исполнило бюджет сложного 2020 года.



«Многие предприниматели работали в ограниченных условиях. В пик эпидемии были закрыты многие точки общепита, кинотеатры и другие предприятия. В таких условиях были приняты беспрецедентные меры по поддержке бизнеса, особенно малого и среднего. Работали все вместе: глава республики, правительство, Хурал, муниципалитеты. Чтобы помочь нашим предпринимателям удержаться, сохранить рабочие места, сохранить бизнес, который дает доходы республиканского бюджета… Во многом этого удалось достичь, решения по налоговому регулированию, отсрочкам, господдержке сыграли свою положительную роль», - подчеркнул Владимир Павлов, говоря о тяжелом прошлом годе, когда никто не знал, что за новая болезнь вспыхнула.



Особое беспокойство вызывали перспективы бюджета Бурятии, насколько успешно республика сможет его исполнить.



«В целом это удалось сделать», - сказал спикер.



По его словам, все четко понимали, что обязательства перед гражданами должны быть выполнены.



Принципиальная позиция спикера Хурала – выполнять обязательства, поддерживать надо в любом случае. Хоть есть коронавирус, хоть нет.



«Например, сельское хозяйство. Наши фермеры, сельхозпредприятия, личные подворья. Если их не поддерживать, то тогда мы будем кушать все завозное», - сказал Владимир Павлов.



Он напоминает, что сельское хозяйство поддерживают во всем мире.



«Даже в центральных, западных областях нашей страны, где более благоприятные условия, оказывается господдержка развития сельского хозяйства. А у нас ее тем более нужно осуществлять. Все знают, от питания зависит здоровье человека. А у нас в республике производят качественное мясо, молоко, овощи, картофель. Но господдержка должна быть, конечно, эффективной», - убежден спикер Хурала.



Сохранили собственные доходы



Доходы бюджета-2020 составили 85,8 млрд рублей. Расходы - 87,9 млрд рублей. Более 2 млрд – это дефицит бюджета.



Доходы выросли на 8,7% к уточненным плановым назначениям. Расходы составили 97,7% от уточненной годовой бюджетной росписи.



Госдолг Бурятии достиг 13,9 млрд рублей.



Значительную долю доходной части составили налоговые и неналоговые доходы – 28,2 млрд рублей (96,9% от уточненного плана). «К уровню 2019 года снижение составило 0,2%, или 66,8 млн рублей», - констатировал стабильность сборов Георгий Мадаев, врио министра финансов республики.



То, что регион смог удержаться на этом уровне, – большое достижение Бурятии. По ряду налогов объем поступлений даже превзошел уровень предшествующего года.



Еще более значительную часть доходов бюджета составили безвозмездные поступления из федерального бюджета – 57,6 млрд рублей. Гораздо больше, чем планировалось.



Заметная часть поступлений из Москвы составили перечисления, связанные с эпидемией коронавируса. Так, из 2,6 млрд рублей, которые пришли на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета, 1,9 млрд пришли на компенсацию выпадающих доходов в связи с пандемией.



По причине пандемии Бурятии предоставили дополнительную поддержку в виде дотации «на сбалансированность»: на организацию новых коек для помощи больным новой коронавирусной инфекцией, выплаты медикам, помогавшим «ковидным» больным, на обеспечение санэпидбезопасности голосования по поправкам в Конституцию России и т. д.



Бюджет республики, как известно, основан на программном принципе. То есть почти все расходы направляются на реализацию целого ряда госпрограмм Бурятии (хотя, конечно, есть и непрограммные расходы).



«Осуществлялась реализация 24 госпрограмм, которые распределены по четырем основным направлениям – соцсфера, реальный сектор экономики, развитие инфраструктуры и сфера совершенствования государственного управления», - доложил Георгий Мадаев.



В минувший «коронавирусный» год безвозмездные поступления из федерального центра выросли на треть (на 14,4 млрд рублей) к уровню 2019 года.



Картина неоднозначная



Как заметил Михаил Егоров, заместитель председателя Счетной палаты республики, Народный Хурал четыре раза вносил изменения в характеристики бюджета-2020.



«Это в два раза меньше аналогичного показателя бюджета 2019 года», - сказал он, связав падение со значительным расширением полномочий правительства в сфере обращения с бюджетными средствами без участия Хурала.



Упрощенная процедура представляет собой внесение изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в Закон «О бюджете». Объем ассигнований, утвержденных в таком режиме, резко вырос. Это стало особенностью исполнения прошлогоднего бюджета.



Эффект оказался двояким. В одной стороны, у правительства стало больше возможностей для оперативного маневра финансами, гибкого реагирования на изменения обстановки. Это привело, в частности, к уменьшению неиспользованного остатка бюджетных средств.



Но, с другой стороны, такое расширение полномочий правительства значительно ограничило возможность предварительного контроля за формированием бюджетных расходов, который осуществляется Хуралом и Счетной палатой.



Не очень приятная картина сложилась по собственным доходам республики. Безвозмездная помощь центра - это хорошо, но надо наращивать и собственные поступления в казну Бурятии.



«На протяжении последних трех лет (то есть и до эпидемии коронавируса. - Прим. ред.) собственные доходы у нас застыли на одном месте. По сути, это потенциал нашей региональной экономики», - указал Михаил Егоров.



А федеральные дотации, межбюджетные субсидии, разные трансферты из Москвы, повторим, росли. Значительный их процент приходится на «коронавирусные» поступления.



Почти 14-миллиардный госдолг республики (на конец 2020 года), который упоминался выше, интересен не только своим увеличением, но и внутренними изменениями.



Раньше удельный вес коммерческих кредитов равнялся 79 - 81% госдолга. По итогам 2020 года коммерческие кредиты составили только 52%. Произошло заметное замещение части коммерческих кредитов бюджетными кредитами, что положительно, так как последние очень недороги в обслуживании.



За нарушение сроков подачи отчетности были наказаны представители Минспорта и Минприроды Бурятии. Минздрав, Минсельхоз нарушили законодательство о бухучете, что поставило под сомнение достоверность их отчетности. Отдельные ведомства также нарушили требования об обязательном проведении финансового аудита годовой бюджетной отчетности.



В ходе публичных слушаний было выдвинуто предложение продолжить замещение коммерческих кредитов бюджетными. При стабилизации положения с коронавирусом предложено отойти от вышеописанной упрощенной процедуры обращения со средствами бюджета без участия Хурала и вернуться к привычной работе.



Заострили внимание



Выступавшие депутаты Хурала согласились, что 2020 год оказался с бюджетной точки зрения неплохим, но высказались об острых местах.



Дмитрий Швецов, председатель аграрного комитета Хурала, указал на сохраняющуюся недостаточность финансирования госпрограммы республики по развитию АПК.



«Кассовое исполнение программы составило 99,5%. В общем объеме расходов республиканского бюджета 2020 года удельный вес финансирования госпрограммы остался на уровне 2019 года и составил 1,6%. Комитет постоянно поднимает вопрос необходимости увеличения финансирования госпрограммы, от чего напрямую зависит, как отрасль будет развиваться дальше», - заявил он.



Депутат напомнил, что с таким уровнем финансирования «мы едва закрываем текущие потребности сельхозпроизводителей и не можем говорить о развитии сельского хозяйства, сельских территорий на перспективу».



От лица комитета Хурала по социальной политике его глава Игорь Марковец поднял проблему роста очереди сирот на получение жилья.



«Два года назад в очереди было 3300 человек, а сейчас - 4251. Хотя сумма на обеспечение жильем выросла. В 2021 году предусмотрено еще больше денег, но так как сейчас жилье выдается в основном по судебным решениям, то очередь движется очень медленно», – выступил депутат, призвав увеличить финансирование, попробовать решить вопрос на федеральном уровне.



Также он коснулся проблем финансирования питания детей в лагерях, антитеррористической безопасности школ и детсадов и т. д.



Депутат Игорь Бобков высказался на тему эффективности использования бюджетных средств.



«Хотел бы настоятельно попросить Минфин активизировать деятельность по бюджетному надзору. И чтобы о ней докладывалось в Народном Хурале», - отметил он.



Слушания продлились около двух часов. Прозвучало много мнений и оценок. По итогам был принят проект рекомендаций слушаний. Правительству рекомендовано рассмотреть возможность нарастить финансирование ряда направлений. Рабочей группе слушаний поручено проработать все поступившие замечания, предложения.



«Думаю, что законопроект, который был сейчас рассмотрен, будет принят депутатами на сессии Хурала», - сказал Владимир Павлов по окончании публичных слушаний.



Валентин Соколов, «Номер один».



Фото: "Номер один"



