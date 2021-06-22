«Партия пенсионеров» вышла к людям

Активисты регионального отделения партии провели пикеты в Улан-Удэ



Активисты Бурятского регионального отделения «Партии пенсионеров» сразу в нескольких местах Улан-Удэ вышли с пикетами, чтобы рассказать о партии, ее ближайших планах. Также раздается свежий номер газеты с громким интервью лидера регионального отделения Игоря Бобкова.



Цель пикетов - познакомить улан-удэнцев с обновленной «Партией пенсионеров». Новую жизнь в нее вдохнул депутат Народного Хурала Игорь Бобков. Весной он возглавил региональное отделение. А перед этим гневно обличил «Единую Россию» и вышел из одноименной фракции в Народном Хурале. Тогда же от него и прозвучали планы принять участие в выборах не только в Госдуму 2021 года, но и выдинуться на выборы главы Бурятии в 2022, а в депутаты Народного Хурала в 2023 году.



Судя по энергичности партийцев, они упорно идут к своим целям. Активист Николай Федотов объясняет цель нынешних пикетов:



- Нам важно показать, что наша партия активна и целеустремленна. Новый региональный лидер - Игорь Бобков узнаваемое лицо в бурятской политике. Партия получила дополнительный импульс для развития. Мы знакомим улан-удэнцев с нашей партийной газетой. Люди к нам благожелательно относятся, задают вопросы.



Другая активистка - Светлана Бальжинимаева также считает, что партии повезло с Игорем Бобковым:



- Я сразу поддержала приход в партию нашего нового лидера - Игоря Бобкова. Его хорошо знают люди. Даже сейчас в пикете, видят, что в газете Бобков, и сразу берут её. Ему доверяют. Они так и говорят - этот человек будет защищать наши интересы. Спасибо ему, что мы можем участвовать в политической борьбе. У нас пенсионеров еще есть силы, и мы чувствуем себя нужными. Это придает нам силы.



Сам лидер регионального отделения «Партии пенсионеров за социальную справедливость» Игорь Бобков продолжает «жечь глаголом» и раздает громкие заявления. В интервью, распространяемом на пикетах, партийной газете, он усомнился в необходимости Пенсионного Фонда России, сочтя его всего лишь «посредником». Также он вновь прошелся по бюрократам и чиновникам:



- Мы выступаем, чтобы каждый труд у нас был оплачен достойно, а не только «труд» чиновников и лоботрясов. В региональном отделении я соберу единомышленников, которые займутся реальной политической деятельностью, защитой интересов простых жителей Бурятии, а не подковерной борьбой за места у кормушки.



Активизация «Партии пенсионеров за социальную справедливость» в Бурятии происходит одновременно со скандалом в региональном КПРФ. Там депутат Народного Хурала от коммунистов Тимур Нимаев умудрился провести в период третьей волны пандемии свадьбу с несколькими сотнями гостей в одном из центральных кафе города. После чего заявил, что ни о чем не жалеет. На свадьбе почетным гостем был глава рескома КПРФ Вячеслав Мархаев.



На фоне очень странных ковидно-развлекательных действий коммунистов «Партия пенсионеров» со своими пикетами и рассказами о партийных делах смотрится куда эффективнее и адекватнее ближайших идеологических конкурентов.



