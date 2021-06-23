На закатившего свадьбу депутата от КПРФ пожаловались в комиссию по этике Хурала

Сергей Дорош потребовал дать оценку действиям Тимура Нимаева и его гостям-депутатам

В комиссию по этике Народного Хурала поступило письмо от депутата, председателя бурятского отделения ЛДПР Сергея Дороша. В нем он просит дать оценку действиям депутата Тимура Нимаева, который устроил свадьбу вопреки антиковидным ограничениям, а также гостившим на его торжестве депутатам-коммунистам Баиру Цыренову, Егору Олзоеву и Леонтию Красовскому.«Депутаты Народного Хурала, которые открыто нарушают действующее законодательство, фактически дискредитируют Народный Хурал Республики Бурятия в глазах общественности, поскольку формируют в сознании граждан неверное представление о вседозволенности представителей органов власти. Действия указанных депутатов, по моему мнению, помимо явного нарушения законодательства, являются нарушением общепринятых этических норм поведения», - говорится в письме Сергея Дороша.Говоря о причинах обращения в комиссию, руководитель регионального отделения ЛДПР напоминает, что из-за роста заболеваемости коронавирусом в Бурятии введены серьезные ограничения для жителей. И в таких условиях проведение столь крупного торжества просто несправедливо.- Говорить о том, что были соблюдены все меры – по мне это обман, наглая ложь. Потому что вы видели фотографии – все сидели близко друг к другу без масок. Поэтому считаю это неподобающим, неправильным, - пояснил Сергей Дорош.По его словам, комиссия по этике должна вызвать перечисленных в заявлении депутатов, взять с них объяснения и призвать к ответу. Ведь, судя по опубликованному в сети посту Тимура Нимаева, о нарушении антиковидных ограничений он ничуть не жалеет.- Мне важно, чтобы люди поняли всю ответственность своих нарушений. Судя по тому, что написал Тимур Нимаев, он даже не считает себя виноватым, - сказал Сергей Дорош. - Это кощунство и пляски на костях.Напомним, о проведении свадьбы Тимура Нимаева стало известно из соцсетей, в которых были опубликованы фотографии многолюдного торжества. После этого Роспотребнадзор провел проверку, в результате которой была приостановлена деятельность банкетного зала «Crystall», где проводилась свадьба.«В ходе обследования на данном предприятии выявлены нарушения: несоблюдение требований по профилактике новой коронавирусной инфекции, а также выявлены нарушения, свидетельствующие о том, что не соблюдалась технология приготовления кулинарных блюд, не в полном объеме выполнялись требования санитарных правил для предприятий общественного питания», - сообщило ведомство.Кроме того, по словам главного санитарного врача Бурятии Сергея Ханхареева, правоохранительные органы должны провести работу и в отношении участников мероприятия.Фото: facebook.com/nimaev.timur