Горсовет наградил заслуженных людей

Трое наших земляков стали «Почетными гражданами города Улан-Удэ»





Приятным моментом в ходе сессии горсовета Улан-Удэ, которая прошла 23 июня, был вопрос об улан-удэнцах, получающих звание «Почетный гражданин города Улан-Удэ».

«Присвоение приурочивается ко Дню города», - доложил Николай Намсараев, заместитель мэра-руководитель аппарата горадминистрации.Из-за пандемии празднование перенесено, но звание все равно присваивается.Комиссия рекомендовала присвоить звание директору Улан-Удэнского ЛВРЗ Сергею Заборских, а также двум спортсменам-сурдолимпийцам – заслуженным мастерам спорта России по вольной борьбе Александру Цоктоеву (АУ Республики Бурятия «Центр спортивной подготовки») и Григорию Кожевникову (АНО «Спортивный клуб «ХОБОЙ»).Александр Цоктоев – чемпион XXI Сурдолимпийских игр, бронзовый призер XXII и XXIII Сурдолимпийских игр. Григорий Кожевников – чемпион XXI Сурдолимпийских игр.«Кандидатуры все очень достойные», - положительно оценил Анатолий Белоусов, заместитель председатель горсовета. Горсовет поддержал всех троих единогласно.«Решение принято. Оно вступает в силу со дня принятия. Уважаемые почетные граждане! Примите искренние поздравления. Разрешите вручить вам настоящее решение и памятные подарки. Спасибо вам за ваш вклад в развитие нашего любимого, родного города. Удачи вам и процветания, здоровья и успехов. Депутаты приняли решение. А нагрудный знак, ленту и удостоверение вам позже вручит мэр города Улан-Удэ на официальном праздновании», - тепло выступил Чимит Бальжинимаев.Вручение подарков провели сам председатель горсовета и мэр г. Улан-Удэ.«Считаю, что это заслуга всего большого коллектива, ветеранов нашего ордена Ленина Локомотивовагоноремонтного завода, их семей. Я разделяю эту награду с нашим заводом. Мы всегда тесно сотрудничаем с городом», - сказал по поводу высокого звания директор ЛВРЗ Сергей Заборских.Он напомнил, что предприятие работает и чувствует себя уверенно.«Мы развиваемся. В прошлом месяце освоили первыми в России капитальный ремонт электровоза «Ермак». По этому году завод имеет неплохие заказы. Никаких сокращений и других непопулярных мер не предвидится. Завод загружен работой в три смены, без выходных», - рассказал директор.Борцы также выразили благодарность на высокую оценку их труда в спортивной сфере. «Это стимул для дальнейшего развития спорта в нашем городе», - считает Александр Цоктоев.«Продолжу работать во благо нашей Родины, воспитывать подрастающее поколение. Я являюсь главным тренером спортивного клуба «ХОБОЙ». Мы заинтересованы, чтобы молодежь занималась спортом, вела здоровый образ жизни. У нас много планов по развитию клуба. Конечно, всем хотелось бы найти и воспитать Олимпийского чемпиона», - поделился Григорий Кожевников.Он в вольной борьбе с молодости. Сначала как любитель, а в 1999 г. стал заниматься профессионально.«Вся жизнь – борьба», - сказал Григорий Кожевников.Фото: «Номер один»