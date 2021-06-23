Горсовет Улан-Удэ одобрил усиление порядка в сфере недвижимости

В столице Бурятии состоялась очередная сессия Улан-Удэнского городского совета депутатов





Были приняты решения по целому ряду вопросов текущей жизни города.

Одним из вопросов повестки была корректировка Положения о комитете по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ. Его суть состояла в расширении обязанностей комитета.Как известно, комитет обеспечивает проведение комплексных кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных на территории города. Теперь появилась новинка – указанные работы могут выполняться не только за счет бюджетных средств, но и за счет средств физических и юридических лиц.«В случае выполнения комплексных кадастровых работ за счет внебюджетных источников, на орган местного самоуправления возлагается дополнительная обязанность – сформировать согласительную комиссию по рассмотрению проекта карты-плана территории, после чего утвердить ее», - доложила на сессии Дарима Дондукова, председатель комитета по управлению имуществом и землепользованию горадминистрации.Также комитет предложили наделить функцией по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. Это позволит дополнить ЕГРН отсутствующими сведениями о правообладателях недвижимости, право на которые возникли до 1998 г. и не подлежали госрегистрации. Комитет будет направлять полученные сведения для внесения в ЕГРН.«Вопрос рассматривался на профильном комитете городского совета, был одобрен. Прошу поддержать», - обратился к коллегам депутат Василий Цыремпилов.«Ставлю на голосование», - сказал Чимит Бальжинимаев, председатель горсовета.Депутаты единогласно приняли коррективы, направленные на усиление порядка с недвижимостью.Значимое решение было принято по поводу арендной платы, которую вносят в казну города граждане, проживающие в муниципальном жилье по договорам найма. Были внесены изменения в решение горсовета от 2017 г. «Об установлении размера платы за пользование жилым помещением (наем)» - пункт об установлении платы исключили.Теперь полномочия устанавливать арендную плату будут принадлежать горадминистрации. В этой связи, выступивший перед депутатами Сергей Гашев, заместитель мэра г. Улан-Удэ-председатель комитета городского хозяйства, заверил, что повышения не будет.«Учитывая сложное социально-экономическое положение населения города в условиях распространения коронавирусной инфекции, предлагаем оставить плату за наем в прежних размерах», - отметил чиновник.Одновременно в г. Улан-Удэ расширили перечень категорий нанимателей муниципального специализированного жилья, освобожденных от платы за наем. В перечень включены дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей.Социальная значимость вопроса была всем ясна. Депутат Сергей Бурдиков призвал поддержать детей-сирот. «Таких квартир у нас 68. Для них эта мера поддержки будет очень важна», - рассказал он о сиротах-нанимателях. По итогам голосования, решение было принято.В ходе сессии Улан-Удэнский горсовет принял решение об изменении границ ТОСа «Левобережье» - из него исключили улицу Гурульбинскую. Как оказалось, в рамках той улицы создался самостоятельный ТОС «Дружные соседи». Депутаты также утвердили границы новообразованного ТОСа.«Появляются новые ТОСы. Это говорит о том, что они эффективны, что они живут», - отметил депутат Дмитрий Турченюк.Кроме того, муниципальные депутаты назначили дату проведения публичных слушаний по изменению Устава города – 7 июля, утвердили состав комиссии по их проведению, порядок учета предложений и порядок участия граждан в обсуждении. Изменения, которые будут обсуждаться, носят технический характер.Небольшие коррективы были внесены в перечень наказов избирателей, реализуемых в 2021 г. Одобрен список из 44 граждан, представленных к награждению Почетной грамотой Улан-Удэнского горсовета. Это люди, которые внесли заметный вклад в развитие здравоохранения в г. Улан-Удэ, образования, городского хозяйства, спорта и т. д.Эта сессия горсовета была последней в нынешнем политическом сезоне. Сейчас в заседаниях будет перерыв на летние каникулы. Но депутаты городского парламента продолжат работу на округах.Фото: «Номер один»