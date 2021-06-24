Правительство Бурятии проинформирует парламент о ситуации с COVID-19

В проект повестки очередной сессии Народного Хурала внесен вопрос о борьбе с коронавирусом



Совет Народного Хурала Бурятии утвердил проект повестки очередной 18-й сессии республиканского парламента, назначенной на 30 июня. По словам докладчика, зампредседателя Народного Хурала Татьяны Мантатовой, в повестку сессии субъектами законодательной инициативы было внесено 42 вопроса.



После обсуждения один вопрос был снят, но добавлено предложение депутата Народного Хурала Баира Гармаева заслушать правительство о принимаемых мерах по преодолению сложной эпидемиологической ситуации в республике, сообщили в пресс-службе регионального парламента.



- Важно поставить вопрос по локдауну и обязательности вакцинации. Предлагаю заслушать в рамках «Правительственного часа», - пояснил парламентарий.



Члены Совета Народного Хурала посчитали вопрос актуальным и одобрили предложение коллеги. Вопрос внесен в проект повестки. В его рамках законодатели обсудят локдаун и необходимость обязательной вакцинации жителей республики.





фото: Номер один